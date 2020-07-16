Участникам основного этапа ЕГЭ сегодня предстоят экзамены по обществознанию и химии

В Мурманской области продолжается основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). 16 июля участникам предстоит сдавать ЕГЭ по обществознанию и химии. В регионе будет задействовано 25 пункта проведения экзамена.

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более 1400 человек. Это традиционно самый массовый из экзаменов по выбору. Предмет нужен для поступления на широкий круг направлений: от философии, педагогики, политологии, культурологии и журналистики до таможенного дела, менеджмента и экономики.

Участникам предстоит продемонстрировать знания по целому комплексу гуманитарных наук: социологии, философии, политологии, основам юриспруденции, экономики, рассматриваются в тестах и некоторые вопросы из учебного курса истории. Этот предмет требует не только знания теории, но и умения аргументированно рассуждать.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. Она содержит задания базового и повышенного уровней сложности. Часть из них требует краткого ответа, остальные предусматривают формулировку развёрнутых ответов. Ознакомиться с заданиями и критериями оценки можно на сайте разработчика экзаменационных материалов Федерального института педагогических измерений.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, экзамен по химии в регионе планируют сдавать 523 участника. Экзаменационная работа включает несколько заданий, которые требуют подробного описания хода его выполнения.

На экзамен по химии отводится 3 часа 30 минут. Во время выполнения экзаменационной работы разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. Необходимые справочные материалы прилагаются к каждому варианту.

«Пользоваться другими справочными материалами, иметь при себе мобильный телефон, «умные часы», а также фото-, аудио-, видеотехнику во время экзамена запрещено», – напомнила министр образования и науки региона Анна Головина, пожелав выпускникам успеха на экзамене.