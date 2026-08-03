Участникам СВО будет проще получить выплаты за ранения

Министр обороны подписал приказ, меняющий правила назначения единовременных выплат. В документе уточнены сроки принятия решений и типы счетов, на которые будут перечислять деньги.

Как пишет «Парламентская газета», новый приказ, уточняющий правила выплат по президентскому указу о социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей, опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) обязано выдавать две заверенные копии справки об установлении инвалидности. А решение о начислении денег должно приниматься в течение 30 календарных дней.

Ранее в правилах был указан только срок самой выплаты после внесения данных в систему — пять рабочих дней. Чёткого срока на принятие решения не существовало.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, введение максимального периода для принятия решения позволит упорядочить работу должностных лиц. «Конечно, с учётом цифровизации такие решения должны приниматься быстрее, за 10 или 14 дней, но уточнение предельного срока в 30 календарных дней уже убирает разночтения», — сказал он.

Также в приказе уточнено, что деньги будут перечислять на банковские счета самого военнослужащего или на специальные номинальные счета.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой» подчеркнула, чем проще военнослужащим будет получить поддержку от государства, которая особенно важна в таких сложных ситуациях, тем лучше.

Напомним, президентский указ от 5 марта 2022 года № 98 регулирует выплаты военным, получившим ранение, травму или контузию при выполнении задач в ходе СВО. Право на выплаты также имеют члены семей военнослужащих в случае их гибели или смерти в течение года после увольнения по состоянию здоровья, связанному с исполнением обязанностей.

Размер единовременной выплаты зависит от тяжести ранения или увечья, указанной в справке. Так, получившему легкое ранение выплачивают 100 тысяч рублей. За лёгкое увечье положен один миллион рублей (включая первую выплату, полученную непосредственно при ранении, травме или контузии). За тяжёлое увечье выплачивается три миллиона рублей (также с учетом первоначальной выплаты).

Военнослужащему, которому установлена инвалидность, перечисляют четыре миллиона рублей с учётом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.

Фото: https://vk.ru/gosfondsvo?z=photo-219915644_457259205%2Fwall-219915644_76189