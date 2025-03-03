Мурманская область сухим языком цифр: меньше рожаем, реже умираем, семьи создавать не торопимсяЧто нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.25 10:15

Участниками Дня открытых дверей для будущих медработников стали 350 школьников региона

Профориентационное мероприятие «День открытых дверей для будущих медицинских работников» в третий раз собрало в Мурманске заинтересованных в получении высшего и среднего медицинского образования школьников, а также их родителей.

Мероприятие организовано региональным Минздравом совместно с кадровым центром для медицинских работников с целью профессиональной ориентации школьников Мурманской области и помощи в вопросах выбора вуза.

В этом году в мероприятии приняли участие 500 человек, 350 из которых школьники.

«Выбор профессии – очень важный момент в жизни каждого, поскольку он определяет наше будущее. Профессия врача – это двойная ответственность. Это готовность ежедневно помогать людям, сохранять их здоровье, спасать жизни. Очень важно, чтобы вы подошли к этому выбору очень ответственно и осознанно. Безусловно, медицина – это большой труд, но, поверьте, он того стоит. Вы поймете это, когда будете видеть конкретных людей, которых вы вылечили или спасли им жизнь. Какой бы вуз вы не выбрали, вы должны помнить, что вас всегда ждут дома. Поэтому становитесь нашими целевиками и возвращайтесь в наш перспективный и развивающийся регион», – отметил, открывая мероприятие, заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Перед школьниками выступили представители 7 вузов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Твери, Нижнего Новгорода, Мурманска, Мурманского и Кольского медицинских колледжей, а также представитель регионального минздрава.

Представители медицинских вузов, факультетов и колледжей рассказали участникам о своих образовательных организациях, возможностях и перспективах обучения. Представитель регионального Минздрава представил информацию о «целевом» обучении.

Привлечение медицинских кадров одна из ключевых задач стратегического плана «На Севере – жить!». Мурманская область активно участвует в целевом обучении как в медицинских вузах, так и в медицинских колледжах, сопровождает специалистов не только после трудоустройства, но и в процессе учебы. Как мера соцподдержки для «целковиков» предусмотрена повышенная стипендия, а во время производственной практики за «целевиком» не только закрепляют самого опытного наставника, но и оплачивает проезд к месту прохождения практики и проживание на этот период.

В рамках целевой кампании 2024 года от Мурманской области в 9 вузов страны были зачислены 76 студентов-целевиков (на 19% больше, чем в 2023 году). В 2025 году региональным Минздравом направлена заявка на 95 целевых мест.

Также в рамках мероприятия в холле работала ярмарка образовательных организаций и проводились мастер-классы от подведомственных региональному Минздраву медицинских организаций для ознакомления с профессией врача.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Регулятор выяснил, почему заёмщики не читают договоры-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены растут, доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с жителями Первомайского округа-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика