Участниками Дня открытых дверей для будущих медработников стали 350 школьников региона

Профориентационное мероприятие «День открытых дверей для будущих медицинских работников» в третий раз собрало в Мурманске заинтересованных в получении высшего и среднего медицинского образования школьников, а также их родителей.

Мероприятие организовано региональным Минздравом совместно с кадровым центром для медицинских работников с целью профессиональной ориентации школьников Мурманской области и помощи в вопросах выбора вуза.

В этом году в мероприятии приняли участие 500 человек, 350 из которых школьники.

«Выбор профессии – очень важный момент в жизни каждого, поскольку он определяет наше будущее. Профессия врача – это двойная ответственность. Это готовность ежедневно помогать людям, сохранять их здоровье, спасать жизни. Очень важно, чтобы вы подошли к этому выбору очень ответственно и осознанно. Безусловно, медицина – это большой труд, но, поверьте, он того стоит. Вы поймете это, когда будете видеть конкретных людей, которых вы вылечили или спасли им жизнь. Какой бы вуз вы не выбрали, вы должны помнить, что вас всегда ждут дома. Поэтому становитесь нашими целевиками и возвращайтесь в наш перспективный и развивающийся регион», – отметил, открывая мероприятие, заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Перед школьниками выступили представители 7 вузов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Твери, Нижнего Новгорода, Мурманска, Мурманского и Кольского медицинских колледжей, а также представитель регионального минздрава.

Представители медицинских вузов, факультетов и колледжей рассказали участникам о своих образовательных организациях, возможностях и перспективах обучения. Представитель регионального Минздрава представил информацию о «целевом» обучении.

Привлечение медицинских кадров одна из ключевых задач стратегического плана «На Севере – жить!». Мурманская область активно участвует в целевом обучении как в медицинских вузах, так и в медицинских колледжах, сопровождает специалистов не только после трудоустройства, но и в процессе учебы. Как мера соцподдержки для «целковиков» предусмотрена повышенная стипендия, а во время производственной практики за «целевиком» не только закрепляют самого опытного наставника, но и оплачивает проезд к месту прохождения практики и проживание на этот период.

В рамках целевой кампании 2024 года от Мурманской области в 9 вузов страны были зачислены 76 студентов-целевиков (на 19% больше, чем в 2023 году). В 2025 году региональным Минздравом направлена заявка на 95 целевых мест.

Также в рамках мероприятия в холле работала ярмарка образовательных организаций и проводились мастер-классы от подведомственных региональному Минздраву медицинских организаций для ознакомления с профессией врача.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/