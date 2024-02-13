В Мурманске в Доме детского творчества им. А. Бредова вчера состоялось открытие муниципального фестиваля педагогов — молодых специалистов общеобразовательных учреждений. В этом году он проводится в 16-й раз.

Участниками фестиваля «Педагогические надежды — 2024» стали 48 учителей, чей стаж составляет не более трёх лет, из 30 общеобразовательных учреждений заполярной столицы. Они представят свои профессиональные и творческие идеи в 8 предметных номинациях: «История и обществознание», «Математика и информатика», «Начальные классы (математика, русский язык, литературное чтение)», «Начальные классы (окружающий мир)», «ОБЖ, изобразительное искусство и физическая культура», «Русский язык и литература», «Английский язык», «Химия и биология».

Как сообщает администрация города Мурманска, учителям предстоит пройти три очных конкурсных испытания: самопрезентация «Мой путь в профессию», урок и самоанализ урока. Члены жюри ответят на вопросы молодых педагогов и дадут необходимые методические рекомендации.

Впервые активное участие в фестивале примут обучающиеся психолого-педагогических классов из мурманских гимназий №№ 2, 6 и 9.

Помимо конкурсных заданий, учителей ждут психологические тренинги, мастер-классы, квесты, флешмобы и спортивные мероприятия на турбазе.

Торжественное подведение итогов фестиваля состоится 5 марта. Все участники будут награждены дипломами и призами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26701&page=1