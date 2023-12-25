Участниками губернаторских ёлок в Приморском районе стали более 700 юных жителей

Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщила вице-губернатор Елена Дягилева. Она акцентировала внимание на том, что наряду с ледовыми шоу в Мурманске, в регионе продолжилась традиция выездных мероприятий в рамках проведения губернаторских ёлок.

«Спектакли областных театра кукол и драматического театра посмотрели маленькие зрители Кандалакши, Алакуртти, Печенги и Заполярного. Более того, губернаторские ёлки не обошли стороной и подшефный Мурманской области Приморский район. Команда Дворца культуры имени С.М. Кирова дала там 6 представлений, пригласив на праздник почти 700 маленьких жителей Запорожской области», – отметила заместитель губернатора.

Завершит новогоднюю кампанию новый спектакль Мурманского областного театра кукол, который пройдёт 27 и 29 декабря.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, таким образом, участниками новогодних представлений станут почти 11 тысяч юных северян из многодетных семей, отличников, спортсменов, волонтёров, детей, отличившихся в творческой деятельности, а также ребят из семей участников специальной военной операции.

Фото: https://gov-murman.ru