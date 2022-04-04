Участниками и гостями Полярной Олимпиады в этом году стали более 35 тысяч человек

В этом году гостями и участниками Полярной Олимпиады стали более 35 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч спортсменов. Итоги масштабного спортивного события сегодня на оперативном совещании подвёл губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что в рамках 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся прошло 30 соревнований, в том числе всероссийских и соревнований по национальным видам спорта, разыграно почти 600 комплектов медалей, из которых спортсмены Мурманской области завоевали 437.

«Отмечу, что Праздник Севера остался международным. Например, в одном из самых ярких событий Полярной Олимпиады – Мурманском лыжном марафоне – принимали участие и иностранные спортсмены, в том числе из стран Западной Европы», – подчеркнул Андрей Чибис.