Участниками образовательного проекта областного художественного музея «Школа юного музейщика» стали более 100 юных северян

В музее подвели итоги очередной сезон проекта. Выпускники провели экскурсию по выставке «Отдых в Крыму. Живопись, графика, ДПИ из собрания музея». Каждый из участников выбрал и рассказал о работах художников, которые были близки им по настроению и манере исполнения.

Ребята проделали большую самостоятельную работу по изучению исторического периода, биографии художников, нашли интересные факты о тех местах, которые изобразили живописцы на своих полотнах.

«Школа Юного Музейщика» – музейно-образовательная программа для старшеклассников, в основе которой – идея приобщения школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре через музееведение, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами. Занятия проводятся еженедельно, обучение проходит в течение двух лет.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на базе областного художественного музея также реализуются образовательный проект для подростков в области современного искусства «Каскад. Проект как метод», где ребята могут создать собственный арт-объект, а также «Сезоны современного искусства» для молодых северян, желающих погрузиться в изучение основных направлений современного искусства.

Фото: https://gov-murman.ru