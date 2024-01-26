Участниками традиционного областного студенческого бала стали более 500 молодых северян

Более 80 событий, проводимых в этом году областными и муниципальными учреждениями культуры Кольского Заполярья, были приурочены к празднованию Дня российского студенчества. Их участниками стали более 4000 молодых северян по всему региону.

Одним из наиболее ярких и значимых событий празднования стал областной молодёжный бал «Татьянин день», который прошёл в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова под девизом «На Севере – жить». Бал проводится в традициях светского приёма, участники которого соблюдают обязательный «дресс-код»: девушки приходят в вечерних платьях, а юноши – в смокингах.

Программа события традиционно включала школу бальных танцев: в сопровождении камерного оркестра молодые люди разучивали полонез, котильон, вальс и другие виды танцев. Участники мероприятия проверили знание этикета и посостязались в литературном творчестве, перевоплотились в героев русских сказок и поучаствовали в интеллектуальных, творческих и подвижных играх. Во время бала также работали площадки молодежных общественных движений и образовательных организаций региона. После завершения бала для молодёжи прошла дискотека с приглашенным мурманским диджеем.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, приглашения на участие в мероприятии получили более 510 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители молодежных, студенческих общественных объединений и организаций Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru