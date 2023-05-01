Успех 16-серийного «Заполярного вальса» так впечатлил его создателей, что они всерьёз задумываются о съёмках продолженияВ муниципалитеты Мурманской области отправили новые школьные автобусы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.05.23 12:00

Участниками весенней акции по сбору батареек стали 83 школы и гимназии Мурманской области

Весенняя акция по сбору батареек в образовательных учреждениях Мурманской области организована Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с ООО «Дюраселл Раша». Участниками акции стали 83 школы и гимназии.

Также в рамках акции сотрудники регионального Минприроды и ГОКУ «Дирекция ООПТ» провели экологический урок в мурманской школе №36. Ученикам 4 «А» класса рассказали о необходимости раздельного сбора батареек и о том, какой вред они наносят окружающей среде.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, следующая акция по сбору батареек будет проведена осенью 2023 года.

Напоминаем, что в школах и гимназиях сбор батареек осуществляется исключительно учащимися.

Для граждан, желающих сдать батарейки, установлены специальные контейнеры. Адреса указаны на сайте Министерства природы.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Декрет: кому ухаживать за ребёнком и надо ли спрашивать о личной жизни. Мнения работодателей и сотрудников разделились-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика