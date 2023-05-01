Участниками весенней акции по сбору батареек стали 83 школы и гимназии Мурманской области

Весенняя акция по сбору батареек в образовательных учреждениях Мурманской области организована Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с ООО «Дюраселл Раша». Участниками акции стали 83 школы и гимназии.

Также в рамках акции сотрудники регионального Минприроды и ГОКУ «Дирекция ООПТ» провели экологический урок в мурманской школе №36. Ученикам 4 «А» класса рассказали о необходимости раздельного сбора батареек и о том, какой вред они наносят окружающей среде.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, следующая акция по сбору батареек будет проведена осенью 2023 года.

Напоминаем, что в школах и гимназиях сбор батареек осуществляется исключительно учащимися.

Для граждан, желающих сдать батарейки, установлены специальные контейнеры. Адреса указаны на сайте Министерства природы.

Фото: https://gov-murman.ru