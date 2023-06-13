Участниками Всероссийского библиотечного конгресса в Мурманске стали более 900 человек

На минувших выходных Мурманская область отметила День России. В муниципалитетах состоялись концерты, викторины, мастер-классы и спортивные состязания. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Мероприятия, приуроченные ко Дню России, посетили более 50 тысяч человек.

«Одним из самых значимых событий – стала торжественная передача символа библиотечной столицы России на сцене Дворца культуры им. С.М. Кирова. Награду в наш регион привёз президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. Вместе с почётным статусом в юбилейный год Мурманская область получила право на проведение ключевого события для библиотечного сообщества страны. Участниками конгресса в заполярной столице стали более 900 человек из 68 регионов России и Армении», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, право принимать Всероссийский библиотечный конгресс получают регионы, где сконцентрирован успешный опыт в сфере развития библиотечного дела, поддержки издательской и литературной деятельности. В прошлом году Мурманская область приняла эстафету от Нижнего Новгорода.

Первый вице-губернатор поблагодарила всех, кто принимал участие в организации этого значимого мероприятия, подчеркнув, что оно проходит на высоком уровне. Подробности о событиях, которые проходят в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Мурманске, можно найти в социальной сети «ВКонтакте» на странице областного Министерства культуры.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25148&page=1