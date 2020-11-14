Участники акции #МыВместе помогают врачам в поликлиниках Мурманска

В рамках всероссийской акции #МыВместе активисты ОНФ приступили к работе в городской поликлинике №2 г. Мурманска. С раннего утра общественники поддерживают медперсонал в выполнении ежедневных обязанностей, ставших в период пандемии уже привычными: замеряют температуру на входе, следят за соблюдением дистанции между пациентами и ношением масок, подсказывают, за какой помощью куда обращаться.

«Эпидемиологическая обстановка в Мурманской области оставляет желать лучшего: ежедневно фиксируется больше двухсот заболевших COVID-19. На медицинском персонале лежит колоссальная ответственность и огромная нагрузка. Помощь нужна любая. Несмотря на собственную занятость, волонтеры возят врачей на вызовы, готовят отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией: собирают и переносят мебель, делают уборку, гладят постельное белье и медицинские халаты, принимают звонки от обеспокоенных граждан», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

На сегодняшний день волонтеры дежурят в мурманских городских поликлиниках №1 и №2, детской поликлинике №4, многопрофильном центре им. Н.И. Пирогова, ЦРБ ЗАТО г. Североморск. ОНФ также обратился к руководителям средних специальных и высших учебных заведений региона с просьбой присоединиться к инициативе волонтеров и предложить студентам участвовать в помощи медицинским учреждениям.

«Самоизоляция в Мурманской области для граждан старше 65 лет продлена до 26 ноября, а значит, будет продолжена работа и в этом направлении. Обращения от пенсионеров с просьбой привезти продукты и лекарства поступают в региональное отделение ОНФ ежедневно. Причём зачатую речь идёт о жизненно важных препаратах, например, об инсулине. Многих волонтёров пожилые заявители уже знают не только в лицо, но и по имени. Я ещё раз благодарю всех тех, кто не остается в стороне в это непростое время!», - добавил Сахневич.