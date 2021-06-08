Участники акции «Сад памяти» высадили 27 миллионов деревьев. Северян приглашают присоединиться

Цель акции «Сад памяти» в 2021 году достигнута досрочно: 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны вновь высадили в России. На сегодня общее количество деревьев, высаженных в этом году в рамках акции, составило 27 млн 237 тысяч 190.

Деревья в память о своих героях высаживают все – от школьников и общественников до официальных лиц и звезд шоу-бизнеса. В этом году губернаторы регионов впервые объединились, отмечая друг друга в социальной сети «Инстаграм» и передавая эстафету акции от региона к региону. Инициативу поддержал и Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. В связи с климатическими особенностями акция в Заполярье стартовала в конце мая.

На территории Мурманской области Сады памяти уже появились в Терском, Ловозерском, Кольском и Печенгском районах, в Оленегорске, Апатитах и Мончегорске.

Присоединиться к акции могут все желающие. Подробности о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках международной акции «Сад памяти» на территории региона, опубликованы в документе регионального министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства по ссылке.

Деревья в память о героях высаживают и за рубежом. Кроме официальных мероприятий на центральных площадях, у посольств, консульств, Россотрудничества, неравнодушные люди создают Сады памяти и на частных территориях в Японии и Канаде, Германии и Швеции, Финляндии и Ирландии и др. Деревьев, высаженных по частной инициативе в России и других странах, уже более 207 тысяч.

Напомним, у самых юных волонтёров акции есть возможность поучаствовать в ней в другом формате – рисуя «Сады памяти». В этом году конкурс «Сад памяти глазами детей» поддержала «Русская медная компания». Победитель с семьёй отправится на финал акции «Сад памяти» в Брест, который состоится 22 июня. Работы принимаются до первого июня. Для участия лишь необходимо загрузить рисунок на садпамяти2021.рф, рассказав, кому посвящена работа.