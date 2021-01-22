Участники ансамбля танца «Радость» стали лауреатами всероссийской олимпиады искусств

Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость» принял участие во всероссийской олимпиаде искусств. Олимпиада учреждена творческим объединением «Триумф» и проходит в несколько этапов в очно-заочном формате.

На заочном этапе коллектив ансамбля представил на суд жюри лучшие танцевальные постановки. По итогам творческого состязания юные танцоры завоевали четыре диплома Лауреата I степени в различных возрастных группах. Художественный руководитель коллектива Лариса Феоктистова, балетмейстеры ансамбля Наталья Русакова, Дмитрий Смирнов и аккомпаниатор Игорь Кагамлык награждены благодарственными письмами и специальными призами.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, сильнейшие по итогам заочного этапа коллективы выступят на всероссийском смотре в финале проекта, который состоится этой весной в Казани.