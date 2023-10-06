Участники Арктической лаборатории туризма высоко оценили музей ММТП

Музей Мурманского морского торгового порта посетили эксперты Арктической лаборатории туризма. В их числе - представители Туристского информационного центра Мурманской области, региональные туроператоры и аттестованные гиды. Как отметили участники встречи, они «посетили музей, рассказывающий об истории Мурманска через призму деятельности очень важного для города предприятия – Мурманского морского торгового порта».

«Интерес к промышленному туризму постоянно растёт. В его развитии в регионе активно участвует торговый порт: предприятие второй год подряд принимает участие в областном конкурсе на лучшую производственную экскурсию», – отметила консультант сектора государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму Мурманской области Мария Шулина.

Участники встречи отметили, что музей расположен в шаговой доступности от одного из главных объектов туристического показа столицы Заполярья – атомного ледокола «Ленин» и может стать интересным элементом городских экскурсионных программ. Эксперты Арктической лаборатории высоко оценили профессионализм и артистизм экскурсовода музея Алексея Бакунова и выразили большой интерес к сотрудничеству.

Напомним, что музей АО «ММТП» находится на площади перед Морским вокзалом Мурманска по адресу: г. Мурманск, Портовый пр-д, 19а, время работы - вторник-суббота 13.00–18.00.

Арктическая лаборатория туризма работает уже второй год, главная цель проекта – апробация новых туристских программ, маршрутов, объектов для их включения в региональный турпродукт. Организатором проекта выступает комитет по туризму Мурманской области.

Фото (комитет по туризму Мурманской области): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253493%2Fwall-149919532_3460