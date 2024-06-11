Участники автопробега «Дорогами Победы» посетили воинские мемориалы и отдали дань памяти погибшим героям Мурманской области

В Кандалакше 11 июня участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу, посвящённому воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Память погибших земляков также почтили депутаты регионального парламента Ирина Просоленко и Михаил Павлов, представители муниципального образования.

- Сложно переоценить подвиг жителей Кандалакши и Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, - отметила Ирина Просоленко. - Наш край стал непреодолимым рубежом на пути врага.

По мнению депутатов регионального парламента, подобные акции объединяют соотечественников, являются свидетельством того, что в каждом уголке страны помнят наших героев, отдавших жизни за Родину.

Руководитель автопробега, председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин поблагодарил жителей Заполярья за тёплый приём:

- Наш автопробег, четвертый по счёту, в этом году посвящён 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и, конечно, поддержке специальной военной операции. Сегодня наши ребята из разных регионов России, исполняющие свой долг в ходе СВО, так же стоят спиной к спине. Мы равняемся на наших дедов и прадедов. Уверен, Победа будет за нами!

В память о трудовом подвиге жителей Мончегорска в этот же день прошёл митинг у стелы «Город трудовой доблести».

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева посетила город металлургов впервые. Говоря об истории Мончегорска, она отметила трудовой героизм жителей:

- Каждый десятый мончегорец в годы Великой Отечественной войны ушёл на фронт. Санкт-Петербург и Мончегорск связаны – в каждой семье есть свой герой, а историю городов писали великие труженики, готовые отдать жизнь за Родину.

Об их вкладе в Великую Победу и значимости патриотической акции, которая проходит в преддверии Дня России, говорил и депутат областной Думы Максим Иванов. Он подчеркнул важность мероприятий по сохранению исторической памяти.

Память героических воинов Полярной дивизии участники автопробега почтили в Мурманске. Депутат Михаил Белошеев рассказал об истории создания поистине народного памятника, в котором принимали участие и петербуржцы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c9f/54cckchn6w0jj728v3mwdfcad76n10mq.jpeg