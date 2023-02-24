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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.23 11:00

Участники автопробега «Герои Z» проедут из Североморска в Магнетиты

25 февраля в Мурманской области пройдёт патриотический автопробег «Герои Z», посвященный Дню защитника Отечества. В нём будут участвовать экипажи 89 автомобилей из Североморска, Мурманска, Полярного, Снежногорска, Колы и Кировска.

Автопробег проводится, чтобы выразить поддержку участникам специальной военной операции и способствовать сохранению памяти о героях России, воспитанию у молодого поколения уважения к воинской службе и культуре безопасного поведения на дорогах.

Автопробег будет проходить с 10.00 до 15.00. Участники автопробега выстроятся буквой «Z» на Приморской площади в Североморске, проедут через Мурманск в сторону Кольского района и развернут копию Знамени Победы в ТК «Лапландская деревня» в посёлке Магнетиты.

«Автопробег «Герои Z» – это массовая добровольная акция граждан Мурманской области, которые выражают благодарность мужеству и героизму участникам СВО. Каждый экипаж везет не только портрет героя России – участника СВО, но и историю о подвиге наших ребят. Герои «Z» – это герои нашего времени, наследники дедов и прадедов – воинов победителей Великой Отечественной войны. Север помнит героев, гордится ими и поздравляет с Днём защитника Отечества!», – отметил председатель территориальной организации Северного флота Профсоюза Вооруженных сил России Сергей Кошкарев.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, маршрут автопробега: Североморск (Приморская площадь – ул. Сгибнева – ул. Ломоносова – ул. Душенова – ул. Пикуля) – Мурманское шоссе – Мурманск (просп. Героев-Североморцев – ул. Челюскинцев – ул. Папанина – пр. Ленина – просп. Кольский – ул. Копытова – ул. Шабалина) – Восточно-Объездная дорога – ТК «Лапландская деревня» в районе Магнетитов.

 

Фото ( редакция газеты «На страже Заполярья»): https://citysever.ru/novostiq/13431-iz-severomorska-startuet-patrioticheskiy-avtoprobeg-geroi-z/

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