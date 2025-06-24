Участники автопробега «Города-герои – города героев» доставили капсулу с землей и икону из Мурманской области в Национальный мемориальный комплекс в Минске

В столице Республики Беларусь состоялась торжественная церемония закладки капсул с землей городов-героев в крипту Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших».

Она стала символическим итогом автопробега «Города-герои – города героев».

Напомним, масштабная патриотическая акция стартовала 29 апреля по инициативе Московской городской Думы. Из Москвы по северному, западному и южному маршрутам направились три экипажа, которые посетили одиннадцать городов-героев и крепость-герой на территориях России и Белоруссии. В Мурманск участники автопробега прибыли 4 мая.

В столице Заполярья Герою Российской Федерации, депутату Московской городской Думы Аркадию Королькову была передана капсула с горстью земли с воинского захоронения времен Великой Отечественной войны из города воинской славы Полярный. Герою Российской Федерации Вячеславу Сивко передали икону «Всех святых в земле Кольской просиявших».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/478/opie5z6aim6sgvlg90xrtv5j3oiviyyd.jpg