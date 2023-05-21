Участники «Движения Первых» Мурманской области получили паспорта в торжественной обстановке

В честь празднования Дня детских общественных объединений в Мурманске состоялось торжественное вручение паспортов активистам «Движения Первых», которым исполнилось 14 лет. На церемонию пригласили школьников из Мурманска, Североморска и Кольского района. Всего более 20 молодых ребят – активистов «Движения Первых» Мурманской области, которые успешно проявили себя в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни.

Церемония вручения началась с исполнения Государственного Гимна Российской Федерации. А перед получением своего первого паспорта каждый школьник произнёс торжественное обещание быть достойным гражданином своей страны.

Главный документ гражданина России вручила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Рада приветствовать всех ребят и их родителей на таком волнительном событии. Сегодня вы стали полноценными гражданами России – своей сильной, мощной, независимой страны. Страны, под защитой которой вы находитесь. Страны, которая также теперь находится и под вашей защитой, потому что у гражданина есть не только права, но и обязанности. Будьте достойными гражданами, любите свою Родину и свой народ и всегда помните нашу историю, подвиги и заслуги наших предков», – выступила вначале вручения Оксана Демченко.

Вместе с паспортами ребята получили в подарок главный закон страны – Конституцию Российской Федерации, которую им вручил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

«Наличие паспорта даёт не только определенные права, но и накладывает обязанности. Историю нашего государство складывало не одно поколение. Недавно мы праздновали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наши деды завоевали эту победу. Я уверен, что мы будем достойным поколением победителей. Вам, гражданам нашей страны, продолжать развивать Великое Российское государство», – подчеркнул Владимир Мищенко.

«Получение паспорта для меня – это шаг во взрослую жизнь. Особенно ответственно получать его в такой торжественной обстановке от первых лиц региона. Постараюсь быть достойным гражданином своей страны», – поделилась Феодора Воронцова из школы №10 ЗАТО г. Североморск.

Важность события с ребятами разделили их родители, представители Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, региональное отделение «Движения Первых» Мурманской области, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Максим Матях, советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области /Для ребят выступила солистка образцового детского коллектива Мурманской области «Вокального ансамбля «Фантазия» с песней «Русь». А команда «Движения Первых» Мурманской области провела познавательную правовую игру «Главный закон нашей жизни».

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проводится с целью формирования у молодёжи гражданской позиции, а также развития патриотизма и чувства сопричастности судьбе России.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27853/