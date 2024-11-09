Участники «ЭкоКласса «Атомфлота» посетили мурманский «Экотехнопарк»

В «Экотехнопарке» Мурманского филиала АО «Ситиматик» состоялась экскурсия для участников второй смены экопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота».

Мероприятие стало доброй традицией – на протяжении последних лет региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» и уникальное федеральное предприятие совместными усилиями повышают уровень информированности и сознательности детей в вопросах экологии.

На экскурсии ребята узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, понаблюдали за контролем и фиксацией поступающих ТКО, а также их сортировкой. Школьники изучили различные виды вторичных материальных ресурсов, извлекаемые мусоросортирующим комплексом, и узнали, во что они могут превратиться после глубокой переработки. По мнению ребят, в регионе необходимо развитие системы раздельного накопления ТКО, что позволит существенно повысить продуктивность их дальнейшей обработки.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», первый в Арктической зоне Российской Федерации «Экотехнопарк» был создан в 2019 году. Мурманский филиал АО «Ситиматик» принимает активное участие в проектах, направленных на экологическое просвещение. С началом работы «Экотехнопарка» экскурсии на его территории проходят регулярно. Они позволяют населению узнать больше качественной информации об утилизации, в том числе и переработке отходов, а также получить сведения о проведении реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в России в 2018 году.

На протяжении последних лет Мурманская область неоднократно становилась лучшим регионом по темпам проведения реформы, значительно опережая показатели, которые были заложены в национальном проекте «Экология».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».