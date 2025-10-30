Участники «ЭкоКласса «Атомфлота» посетили мурманский «Экотехнопарк»

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» состоялась экскурсия для участников третьей смены экопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота».

На экскурсии ребята узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, понаблюдали за контролем и фиксацией поступающих ТКО, а также их сортировкой. Школьники изучили различные виды вторичных материальных ресурсов, извлекаемые мусоросортирующим комплексом, и узнали, во что они могут превратиться после глубокой переработки.

В 2025 году команда эколого-просветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота» получила награду: проект «Росатомфлота» стал лучшим в номинации «Лидер социальных изменений» в категории «Компании», опередив 168 инициатив от Мурманской области, и вышел в федеральный полуфинал международной премии #МыВместе.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» является постоянным партнёром проекта и благодаря вкладу компании подрастающее поколение знакомится с устройством системы обращения с отходами в регионе, изучает основы экологии и усваивает принципы рационального природопользования.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».