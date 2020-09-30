Участники экспедиции на НИС «Иван Петров» приступили к работам на Новой Земле

Экспедиция НПО «Тайфун» на научно-исследовательском судне (НИС) Северного УГМС «Иван Петров» 29 сентября начала работы в первой точке на архипелаге Новая Земля, сообщила пресс-служба управления.

В течение дня в точке были отобраны пробы воды с поверхности и у дна для дальнейшей прокачки через фильтры. Отобраны пробы грунта. Использован придонный спектрометр. Отмечается, что радиоактивность всех проб на уровне естественного фона.

Напомним, рейс проходит в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» на 2020-2023 годы по выполнению первого этапа мероприятия «Обеспечение реабилитации Арктического региона от затопленных и затонувших объектов с отработанным ядерным топливом радиоактивными отходами».

На борту НИС - более десятка исследователей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга окружающей среды ФГБУ НПО «Тайфун», Курчатовского института и ФГБУ «Северное УГМС».

Целью морских исследований в Карском море станет проведение измерений и контроля состояния окружающей среды Арктической зоны РФ в местах затонувших и затопленных атомных подводных лодок, а также других объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Продолжительность экспедиционных работ на НИС «Иван Петров» составит ориентировочно 25 суток. Научно-исследовательское судно должно вернуться в порт Архангельск.