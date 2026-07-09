Участники экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» испытают уникальную стратосферную платформу для исследования Арктики

В рамках 7‑й научно‑просветительской экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» пройдёт уникальный эксперимент: её участники запустят возвращаемую стратосферную платформу для экологического мониторинга Арктики.

Платформу создали специалисты Мурманского арктического университета, лаборатории «Стратонавтика», Харбинского политехнического университета и Фонда защитников природы. Это первая разработка такого рода: она поднимается на высоту более 20 километров и, преодолев свыше 150 километров, возвращается в точку запуска. Платформа оснащена комплексом датчиков и экспериментальной мультиспектральной камерой.

«Собранные данные помогут учёным Мурманского арктического университета и институтов РАН контролировать обстановку на Северном морском пути, оценивать последствия изменения климата, следить за популяциями морских млекопитающих и оперативно реагировать на экологические аварии», – отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева.

«Эксперимент, который пройдёт на борту атомного ледокола «50 лет Победы» на Северном полюсе, станет важным шагом к созданию независимой системы мониторинга Арктики, которая не привязана к данным зарубежных космических спутников, более экономична и при этом обеспечивает столь же качественную передачу сведений в режиме реального времени», – прокомментировал проректор по научной и инновационной деятельности Антон Юрманов.

«Если эксперимент пройдёт успешно, благодаря стратосферной платформе во время экспедиции «Росатома» удастся выйти в прямой эфир с Северного полюса. Роль стратосферной платформы в этой задаче — принимать сигнал и передавать его дальше. Так на практике отработают устойчивую связь в высоких широтах — это важно для безопасности судоходства», – прокомментировал руководитель лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, сигнал будет транслироваться на радио «Маяк» и в социальные сети проекта «Ледокол знаний». В этом случае участники смогут передать «привет» с вершины планеты и стать частью истории отечественной науки.

Фото (Департамент коммуникаций «Росатома»): https://gov-murman.ru/info/news/570849/#&gid=1&pid=1