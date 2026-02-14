Участники экспедиции «Северный полюс – 42» отметили 500 дней с начала работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана

Станция начала работу 30 сентября 2024 года — именно в этот день на Большую землю была отправлена первая метеосводка.

На текущий момент станция работает в координатах 87°42' с. ш. и 14°37' з. д. Полярная ночь постепенно отступает, что не может не радовать полярников, которые проводят исследования практически в полной темноте с конца сентября.

Экспедиция продолжает вести непрерывный мониторинг параметров окружающей среды, важных для изучения процессов изменения климата, обеспечения гидрометеорологической информацией и разработки маршрутов по Северному морскому пути.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, это вторая дрейфующая экспедиция, которая проходит при поддержке научно-экспедиционного судна «Северный полюс». Предыдущая станция – «СП-41», работала в высоких широтах на протяжении 20 месяцев с сентября 2022-го по май 2024 года.

Фото (Александр Тетерин, Ярослава Процюк, Даниэль Юскаев, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?ysclid=mljh9ze0go209517806&z=photo-165713521_457248517%2Fwall-165713521_6576