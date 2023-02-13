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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 13:30

Участники федеральных партийных проектов «Зелёная экономика» и «Чистая страна» посетили АО «ММТП»

В рамках реализации федеральных проектов «Зелёная экономика» и «Чистая страна» партии «Единая Россия» в АО «Мурманский морской торговый порт» прошла экскурсия для учащихся средней школы №5 города Мурманска.

Как было отмечено на встрече, Мурманский морской торговый порт был и остаётся одним из флагманов среди портов Российской Федерации в реализации экологической политики. В основе этой работы лежат наилучшие доступные технологии, которые предусмотрены действующими нормативными документами и которые внедрены в порту.

«На протяжении последних лет порт активно реализует экологическую программу и является одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий в области защиты окружающей среды. Мы рады, что наш опыт становится доступным не только для специалистов, но и для учащихся мурманских учебных заведений, которые приходят к нам в порт и могут увидеть эту работу своими глазами», - отметил коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Доценко.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных в рамках экологической программы АО «ММТП»: использование системы орошения, строительство по периметру производственной площадки пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров, создание и работа системы очистки ливневых стоков, активное озеленение производственной площадки и территории города и др. Огромный интерес у ребят вызвало посещение экологической диспетчерской.

«Мы ознакомились с экологической политикой предприятия и практиками, которые направлены на бережливое производство и сохранение наших ресурсов. Это первая наша экскурсия в рамках реализации проектов партии «Единая Россия». Если ребятам понравится такой контент, то мы продолжим эту практику. Благодарю руководство порта за приглашение и возможность ознакомиться с рабочим процессом», - отметил региональный координатор партийных проектов «Чистая страна» и «Зелёная экономика» Александр Богович.

Также гости посетили музей АО «ММТП», где познакомились с историей создания Мурманского морского торгового порта, судьбе его основателя Валериана Ляхницкого, работе ММТП в годы революции и Великой Отечественной войны.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250901%2Fwall-149919532_2998

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