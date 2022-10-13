Участники фестиваля «Капитан Грэй» посетили ММТП

В Мурманске в 12 раз прошёл Всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй». Его участниками стали литераторы со всей страны – более 100 авторов из 40 регионов России: Мурманской области, Сибири, Урала, Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга и др. АО «Мурманский морской торговый порт» выступил партнёром форума, а его участники посетили старейшее предприятия областного центра и познакомились с историей и сегодняшним днем порта.

«Знакомство участников фестиваля «Капитан Грэй» с Мурманским морским торговым портом традиционно является одним из важных пунктов программы нашего форума. Благодаря этому, у наших гостей появляется возможность прикоснуться к истории рождения города-порта, почувствовать его морской характер и характер мурманчан», - отметил директор фестиваля, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Гости «Капитана Грэя» побывали в музее Мурманского морского торгового порта, совершили прогулку по аллее портовиков и аллее перед морским вокзалом и, конечно же, сделали общий снимок у памятника «Паруса мечты». На память о встрече участникам фестиваля вручили книгу «Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт. Начало большого пути».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250245%2Fwall-149919532_2779