Участники Главного военно-морского парада от Северного флота прибыли в пункты постоянного базирования

Основная часть кораблей и подводных лодок Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Сегодня в главную базу Северного флота — Североморск — прибыли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Завтра у своего причала в пункте постоянного базирования ошвартуется дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ».

Ряд других кораблей – участников парада продолжают выполнение плановых задач в различных районах Мирового океана.

Во время межфлотского перехода в Атлантическом океане экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и фрегата «Адмирал флота Касатонов» приняли участие в отработке практических действий в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками, проходившей под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, сообщает пресс-служба СФ.