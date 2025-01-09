Участники хора «Встреча друзей» и фольклорного ансамбля «Беломорье» приглашают на концерт «Рождественские встречи»

12 января в 15.00 в «Кировке» зал наполнится теплом, радостью и музыкой, которая объединяет людей и создаёт атмосферу рождественского света и надежды.

Как отмечает vk.com/odkkirova, жители и гости города проведут незабываемые минуты в компании с народным самодеятельным коллективом вокальным ансамблем «Встреча друзей», отметившим недавно 65-летний юбилей. Лучшие новогодние песни и песни советских композиторов в исполнении коллектива подарят массу удовольствия и настоящий заряд позитива. А фольклорный ансамбль «Беломорье» продолжит концертную программу «Поморскими посиделками». Участники в традиционных костюмах исполнят рождественские колядки и песни, заведут хороводы, подарят «козулю» и тёплую атмосферу праздника.

Это будет не просто концерт, а настоящая рождественская встреча друзей, где каждый зарядится положительной энергией на весь предстоящий год. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457293297%2F3d923fbcd58d7469d8