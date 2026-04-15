Участники из Мурманской области завоевали две награды на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» во Владивостоке

Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходит во Владивостоке. Участник от Мурманской области, студент Мурманского индустриального колледжа Даниил Баскаков завоевал «серебро» в компетенции «Сборка корпусов металлических судов». Эксперт-наставник призёра – преподаватель МИК Андрей Луконин.

Студентка Мурманского технологического колледжа сервиса Алла Мищенкова завоевала медальон «За профессионализм» в компетенции «Графический дизайн». Участницу подготовила наставник Юлия Хренкова, преподаватель МТКС.

Напомним, по решению губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы», а также их наставникам выплачиваются премии до 150 тысяч рублей.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, развитие среднего профессионального образования – приоритетное направление народной программы «На Севере – жить!», включающей как мотивационную поддержку студентов и преподавателей, так и улучшение инфраструктуры учреждений. На сегодняшний день в колледжах региона открыто уже 188 новых лабораторий, в том числе по компетенциям, в которых успешно выступили мурманские студенты.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565689/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
