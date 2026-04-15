Участники из Мурманской области завоевали две награды на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» во Владивостоке

Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходит во Владивостоке. Участник от Мурманской области, студент Мурманского индустриального колледжа Даниил Баскаков завоевал «серебро» в компетенции «Сборка корпусов металлических судов». Эксперт-наставник призёра – преподаватель МИК Андрей Луконин.

Студентка Мурманского технологического колледжа сервиса Алла Мищенкова завоевала медальон «За профессионализм» в компетенции «Графический дизайн». Участницу подготовила наставник Юлия Хренкова, преподаватель МТКС.

Напомним, по решению губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы», а также их наставникам выплачиваются премии до 150 тысяч рублей.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, развитие среднего профессионального образования – приоритетное направление народной программы «На Севере – жить!», включающей как мотивационную поддержку студентов и преподавателей, так и улучшение инфраструктуры учреждений. На сегодняшний день в колледжах региона открыто уже 188 новых лабораторий, в том числе по компетенциям, в которых успешно выступили мурманские студенты.

