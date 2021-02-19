Участники каникулярной школы «Заполярный Наноград» погрузились в науку о наночастицах

В центре «Лапландия» в седьмой раз проходит региональная каникулярная школа «Заполярный Наноград». В этом году мероприятие собрало более 190 учащихся 8-11 классов образовательных организаций области, успешно работающих по программе «Школьная лига РОСНАНО».

С 15 по 20 февраля на стажёрских площадках школьники и педагоги совместно решат проектные задачи от организаций и предприятий региона. Для участников подготовили кейсы специалисты «Атомфлота», «Ростелекома», Информационного центра по атомной энергии города Мурманска и регионального филиала Концерна «Росэнергоатома».

Организаторы подготовили активную неделю лекций, мастер-классов, экскурсий и игр. В этом году большая часть мероприятий каникулярной школы проходит в онлайн-формате.

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова рассказали школьникам о нанонаночастицах, а представители Академического департамента ядерных технологий – об использовании наноматериалов.

Также учащиеся побывали на виртуальной экскурсии и лекции от мончегорской Лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб», ответили на вопросы квиза «Энергетика для любознательных» от «АтомЭнергоСбыта», сыграли в познавательную игру от ИЦАЭ г. Мурманска.

Одним из самых ярких событий каникулярной школы стал квест «Путешествие в Квантовый город», организованный наставниками детского технопарка «Кванториум-51»: участники собрали «робота-пятиминутку», написали простую программу, зашифровали известные пословицы, используя графический планшет, и испытали свои силы в работе с лабораторным оборудованием, определив состав клюквенного сока, минеральной воды и энергетических напитков.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, завершится каникулярная школа защитой проектов участников 20 февраля.