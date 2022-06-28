Участники кинолаборатории «Печенгафильм» в течение двух недель будут учиться снимать кино

Все будущие участники кинолаборатории - молодые профессиональные кинематографисты со всей страны - от Мурманска до Дальнего Востока. Одни учатся или заканчивают профильные вузы, другие имеют опыт съемки собственных фильмов и работы на федеральных кинопроектах. Среди последних - прошедшие отбор мурманчане.

Занятия по курсам «Сценарное мастерство», «Продюсирование и режиссура кинофильма», «Операторское мастерство» пройдут с 28 июня по 10 июля. В течение 2-х недель слушателям школы представится возможность шаг за шагом пройти все этапы кинопроизводства – от идеи до её воплощения на экране.

В формате офлайн - онлайн будут прочитаны лекции по темам, связанным с историей севера России, Печенгского округа, взаимоотношений с Норвегией.

Полученные теоретические знания участники проекта будут подкреплять на практике: писать сценарии, снимать материалы, делать презентации, монтировать ролики. В программе киношколы проведение питчинга, на котором будет отобрано два кинопроекта на создание короткометражных фильмов. Ленты будут сниматься в рамках занятий киношколы и представляется на XIV МКФ «Северный характер».

Куратор курса: кинорежиссёр Никита Чисников (Москва). Сценарное мастерство ведёт сценарист Любовь Шаханова (Москва).

Помимо учебных занятий слушатели побывают на Кольской сверхглубокой, посетят самую северную обитель России - Трифонов Печенгский монастырь, побывают в поселке Корзуново, где проходил службу первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, посетят водопад Шуонийоки, который по праву считается одним из красивейших природных памятников Кольского полуострова. А также в программе – посещение мест боев 1941-1944 г.