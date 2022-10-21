Участники клуба «Русский проект» из Полярных Зорь стали лауреатами ХI Всероссийского фестиваля «Национальный костюм народов России»

Участники клуба «Русский проект» – работники и ветераны станции, увлеченные возрождением исторического наследия России, – заняли третье место во Всероссийском фестивале «Национальный костюм народов России» – «Русский костюм на рубеже эпох».

Фестиваль проходил в Ярославле с 14 по 16 октября, искусницы «Русского проекта» представили жюри две коллекции костюмов, сшитых собственноручно, – летних женских пальто «Возвращение к истокам», головных уборов и украшений «Сударыня».

Заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов отметил: «Кольская АЭС всегда поддерживает инициативы, направленные на раскрытие творческого потенциала работников и ветеранов станции. Мы гордимся, что в нашем городе есть такой клуб единомышленников, любителей русского народного творчества, как «Русский проект», который уже много лет вдохновляет наших горожан изучать культурное наследие и историю страны». Проект создан в 2013 году при поддержке профсоюзной и ветеранской организаций Кольской АЭС. Рукодельницы шьют русские костюмы XVIII-XX веков, заботясь о подлинной передаче традиций, устраивают выставки и представления для жителей Полярных Зорь.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, Всероссийский фестиваль собрал на своей площадке более 500 участников. Своё творчество показали художники-модельеры, творческие коллективы и фольклорные ансамбли из 33 регионов страны.

Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, департамент культуры Ярославской области, государственное учреждение культуры Ярославской области «Областной Дом народного творчества».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.