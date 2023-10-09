Участники комплексной экспедиции Северного флота и РГО вносят коррективы в навигационные карты

Исследователи Северного флота и Русского географического общества (РГО) в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» вносят коррективы в навигационные карты, продолжая действовать в Арктике на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич».

У острова Ушакова, который находится между архипелагами Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, в северной части Карского моря в Северном Ледовитом океане, исследователи обнаружили, что на месте, где раньше был обозначен ледник, в данный момент плещется море глубиной до 15–17 метров.

При обследовании острова был обнаружен не обозначенный на картах фьорд, уходящий на километр в сторону ледника. Гидрографы считают, что за ним надо установить постоянное наблюдение. Если фьорд не разрушится в течение длительного времени, за ним будет закреплен статус нового географического объекта.

Несмотря на сложные ледовые условия в море Лаптевых и Карском море, гидрографы удалось провести съёмку рельефа дна в малоисследованных районах арктических архипелагов. Учёные собирают сведения, позволяющие уточнить и обновить данные действующих навигационных карт. Они измеряют глубины, в частности уточняют те из них, которые были нанесены на карты в годы, когда промеры велись менее точными методами.

В ходе экспедиции проводятся работы по поиску судов, затопленных в годы Великой Отечественной войны. В море Лаптевых специалисты обследовали участок дна, на котором, по одной из версий, находится экспедиционное судно «Геркулес», пропавшее в начале ХХ века. На нём Владимир Русанов планировал достичь Берингова пролива. К сожалению, то, что поисковики приняли за легендарный корабль, оказалось неровностью дна.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло в арктический поход из посёлка Мишуково Мурманской области 2 сентября. Исследователями Северного флота и РГО удалось обнаружить у архипелага Новая Земля в районе пролива «Югорский Шар» спасательное судно «Шквал», затонувшее в результате подрыва на вражеских минах 25 августа 1943 года, а также транспорт «Диксон», торпедированный фашисткой подводной лодкой в июле 1943 года и затонувший в Карском море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481465@egNews