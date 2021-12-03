Мурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять УгловВ Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 09:30

Участники конференции ПАСЗР считают необходимым обеспечить финансирование из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам

В Санкт-Петербурге проходит 60-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В ней принимают участие делегации из нашего региона, Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Калиниградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Мурманскую область представляют глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Ирина Просоленко.

Парламентарии Северо-Запада обсудили и решили направить в адрес председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Государственной Думы В.В. Володина, председателя правительства России М.В. Мишустина обращение. В нём идёт речь о необходимости финансирования из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. В ходе заседания отмечалось, что в субъектах, где величина прожиточного минимума пенсионера превышает такую же величину в целом по стране, осуществляется региональная социальная доплата к пенсии. Эта доплата формируется из средств бюджета региона и субсидий из федерального бюджета.

По словам Сергея Дубового, Мурманская область в числе субъектов, где такие доплаты осуществляются:

— На 2021 год прожиточный минимум пенсионера на Крайнем Севере составляет 15873 рублей, что выше общероссийского. Большая часть средств на эти цели выделяется из федеральной казны, но и из областного бюджета направляются финансы. С учётом того, что прожиточный минимум ежегодно увеличивается, каждый год растёт и число северян, вышедших на заслуженный отдых, такие расходные обязательства становятся существенной нагрузкой на региональный бюджет.

Кроме этого, участники избрали главу Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Одним из заместителей руководителя ПАСЗР на предстоящий пятилетний срок выбран спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Речь шла и о месте проведения 61-й Конференции ПАСЗР. В марте 2022 года она пройдёт в Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

В этот же день состоялось заседание Президиума ПАСЗР.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)К официальному курсу рубля, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники конференции ПАСЗР считают необходимым обеспечить финансирование из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика