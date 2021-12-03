Участники конференции ПАСЗР считают необходимым обеспечить финансирование из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам

В Санкт-Петербурге проходит 60-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В ней принимают участие делегации из нашего региона, Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Калиниградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Мурманскую область представляют глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Ирина Просоленко.

Парламентарии Северо-Запада обсудили и решили направить в адрес председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Государственной Думы В.В. Володина, председателя правительства России М.В. Мишустина обращение. В нём идёт речь о необходимости финансирования из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. В ходе заседания отмечалось, что в субъектах, где величина прожиточного минимума пенсионера превышает такую же величину в целом по стране, осуществляется региональная социальная доплата к пенсии. Эта доплата формируется из средств бюджета региона и субсидий из федерального бюджета.

По словам Сергея Дубового, Мурманская область в числе субъектов, где такие доплаты осуществляются:

— На 2021 год прожиточный минимум пенсионера на Крайнем Севере составляет 15873 рублей, что выше общероссийского. Большая часть средств на эти цели выделяется из федеральной казны, но и из областного бюджета направляются финансы. С учётом того, что прожиточный минимум ежегодно увеличивается, каждый год растёт и число северян, вышедших на заслуженный отдых, такие расходные обязательства становятся существенной нагрузкой на региональный бюджет.

Кроме этого, участники избрали главу Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Одним из заместителей руководителя ПАСЗР на предстоящий пятилетний срок выбран спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Речь шла и о месте проведения 61-й Конференции ПАСЗР. В марте 2022 года она пройдёт в Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

В этот же день состоялось заседание Президиума ПАСЗР.