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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 11:00

Участники конкурса научно-технического творчества «ИнженериУм» представили свои проекты специалистам Кольской АЭС

В гимназии №1 города Полярные Зори для учащихся образовательного учреждения и представителей Кольской АЭС состоялась презентация проектов участников конкурса научно-технического творчества детей и молодежи «ИнженериУм» им. И.В. Курчатова.

Юные инженеры продемонстрировали две научно-практические работы по темам «Безопасная эксплуатация атомной станции. Система мониторинга температуры реактора с помощью компьютерного зрения» и «Атомный катализатор успеха. Поиск инновационных решений проблемы сортировки промышленных отходов атомной станции», которые разрабатывались под руководством специалистов Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС,  в январе проекты полярнозоринской команды заняли второе место II конкурса научно-технического творчества «ИнженериУм», организованного Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

«Росатом поддерживает таланты, людей, стремящихся работать и приносить пользу. Конкурс «ИнженериУм» был запущен в 2023 году неслучайно – он отвечает на актуальную проблему дефицита инженерных кадров в стране. Наша задача, в том числе Кольской АЭС и города Полярные Зори, – подготовка как можно большего числа инженерных специалистов, как можно более высокого уровня», – подчеркнул советник директора Кольской АЭС Евгений Никора.

Молодёжные проекты были представлены работникам Кольской АЭС, включая инженеров отделов охраны окружающей среды, информационно-коммуникационных технологий, ядерной безопасности и надежности. Участие в качестве экспертов в мероприятии также приняли советник директора Кольской АЭС Евгений Никора, преподаватели и ученики гимназии №1.

«Обе работы реализованы на высоком техническом уровне и, безусловно, найдут свое применение на других атомных станциях. Наша молодёжь активно участвует в научной деятельности и демонстрирует творческий подход к решению актуальных задач атомной отрасли. Уверен, что подобные мероприятия вдохновят новое поколение на достижение значительных результатов в науке и технике», – прокомментировал инженер отдела ядерной безопасности и надежности Кольской АЭС Михаил Шувалов.

Проект «ИнженериУм» направлен на профориентацию молодежи, популяризацию инженерных специальностей среди школьников и привлечение детей и молодежи к физико-математическим наукам. 

Диалог с молодёжью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия «Росатома» уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, студентами и школьниками, а также прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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