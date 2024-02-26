Участники континентальной экспедиции «Россия 360» посетили атомный ледокол «Урал»Сергей Дубовой: обеспечение безопасности на дорогах – наша общая задача
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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.24 15:50

Участники континентальной экспедиции «Россия 360» посетили атомный ледокол «Урал»

24 февраля на реке Енисей экипаж универсального атомного ледокола «Урал» ФГУП «Атомфлот» встретил участников континентальной экспедиции «Россия 360».

Напомним, экспедиция стартовала 25 января из Мурманска. Её участники планируют проехать вдоль всей сухопутной границы страны на технике российского производства - квадроциклах, автомобилях и вездеходах.

«Мы автономно следовали в направлении порта Дудинка, как наши курсы пересеклись с участниками экспедиции, - рассказал капитан универсального атомного ледокола «Урал» Виктор Сурядов. – Такие встречи в Арктике большая редкость. Время позволило провести для путешественников небольшую экскурсию по судну и пообщаться. Желаем удачи ребятам. Если что, то мы всегда готовы подставить плечо».

Начальник экспедиции российский путешественник, режиссёр-документалист, арктический блогер Богдан Булычев. В его команду входят автогонщик и рекордсмен Андрей Корх, профессиональный путешественник, руководитель экспедиционного центра «Red Off road Expedition», рекордсмен России Евгений Шаталов. Кроме того, на разных этапах к экспедиции могут присоединиться и другие участники. 

«Встречаю ледоколы в Арктике во время своих экспедиций уже не первый раз, - сказал Богдан Булычев. - Но каждый раз встреча с ледоколом, это волнительный и долгожданный момент. В прошлый раз атомный ледокол «Таймыр» подвёз нас на обратном пути экспедиции до Дудинки, а в этот раз атомный ледокол «Урал» сопроводил нас по Арктике, после чего мы разъехались каждый по своим направлениям. Ледокол в порт назначения Дудинка, а мы на Север, до мыса Челюскина».

Маршрут континентальной экспедиции «Россия 360» составит почти 33 тысячи километров. Экспедиция пройдёт через 58 регионов России: Арктика, Дальний Восток, Урал, Кавказ, Юг, Центральная Россия и Калининград. Путешественники составят карту объектов, требующих утилизации. В дальнейшем Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с проектом «Чистая Арктика» организуют работу по очистке приграничных территорий от промышленного мусора. Кроме того, будет выпушен многосерийный документальный фильм «Россия 360», который расскажет о людях, живущих в разных районах российского приграничья.

Планируется, что через год экспедиция финиширует в Мурманске.

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/02/26/11586-atomnyy-ledokol-ural-posetili-uchastniki-ekspedicii-rossiya-360/

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