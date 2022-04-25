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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 13:30

Участники крупнейшей за 30 лет экспедиции оценят влияние человека на экосистемы Арктики

Оценка влияния человека на экосистему Арктики и разработка методики разделения естественных причин изменения живых систем и антропогенных является одной из перспективных задач большой научной экспедиции, которую в 2022 году проведут учёные СО РАН при поддержке компании «Норильский никель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири».

Учёные нескольких институтов СО РАН при поддержке «Норильского никеля» в 2022 году проведут впервые с 1990-х годов масштабные комплексные исследования биоразнообразия на территориях деятельности компании на Кольском полуострове, на севере Красноярского края и в Забайкальском крае.

«Перед нами стоит задача оценки влияния человеческой активности не на отдельные виды и их группы, а на комплексы, входящие в экосистемы, и, соответственно, провести оценку биоразнообразия в целом <…>. Такой подход в нашей науке достаточно редок. Поэтому крайне важно по всем правилам организовать полевые работы и грамотно собрать материал», - цитирует издание заведующего лабораторией географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николая Лащинского.

Уточняется, что зимой зоологи провели работы по оценки численности фауны на Таймыре.

«Зимние обсчёты фауны на Таймыре крайне затруднены из-за экстремальной погоды, их даже официально не рекомендует проводить Минприроды РФ, тем не менее необходимые данные нами собраны во многом благодаря содействию коллег из объединения «Заповедники Таймыра», которые очень хорошо нам помогали», - рассказал заведующий лабораторией экологии сообществ позвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов.

По информации издания, учёные будут применять как отработанные, так и новаторские технологии полевых работ.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению «Норникеля» большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду. В 2021 году вторая Большая норильская экспедиция изучила состояние воды, почвы, донных отложений, растительности, рыбы и животных, многолетнемерзлых грунтов. В исследовательские отряды вошли учёные из 14 научных институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

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