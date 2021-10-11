Участники литературного фестиваля «Капитан Грэй» посетили ММТП

Участники литературного фестиваля «Капитан Грэй», который прошёл в Мурманске, посетили Мурманский морской торговый порт. Организатором крупнейшего на Северо-Западе России литературного форума выступило Мурманское областное отделение Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области, предприятий и организаций области, в том числе, АО «Мурманский морской торговый порт».

Знакомство со старейшим предприятием Мурманска, которое в этом году отметило 106-летие, гости начали у памятника «Паруса мечты», установленного в прошлом году по инициативе мурманских портовиков в сквере перед Морским вокзалом. Участники форума отметили созвучие памятника названию фестиваля и произведению Александра Грина «Алые паруса» - за штурвалом одноименного парусника как раз и стоял капитан Грей. После этого гости осмотрели аллею портовиков, памятник портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и посетили музей АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт – предприятие с огромной историей и традициями, важными для всех мурманчан. Мы увидели, как бережно их хранят и развивают. Отмечу, что литература также жива традициями и их развитием. Для участников нашего литературного фестиваля это прибавило еще больший интерес состоявшемуся знакомству», - отметил председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

«Капитан Грэй» проводится в Мурманской области ежегодного с 2011 года. В этом году заявки на участие прислали свыше 60 молодых поэтом и прозаиков, это рекордное число за всю историю фестиваля. География также очень широка: гостями Мурманска стали литераторы от Новосибирска до Москвы, а заочные участники представили также ряд иностранных государств. Экспертами стали известные писатели из Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Вологды. В рамках форума-фестиваля прошли практические занятия и семинары для участников и гостей, литературные встречи и презентации, поэтические концерты и выступления бардов.