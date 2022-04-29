Участники молодёжной эстафеты в Мурманске показали знания истории пожарной охраны, навыки пожаротушения и оказания первой помощи

В Мурманске в рамках празднования 373-летия со дня образования Пожарной охраны России прошла городская молодежная эстафета «Школа безопасности». Мероприятие проводится ежегодно, его цель - повышение гражданско-патриотического воспитания молодёжи, формирование морально - психологической и физической готовности к защите Отечества, высокой гражданской ответственности и популяризация среди населения профессии пожарного и спасателя.

В открытых соревнования участвовали 5 команд по 5 человек в каждой. Юноши и девушки в возрасте от 16 до 23 лет.

Эстафета проводилась в три этапа. На первом необходимо было показать знания по истории пожарной охраны и правилам противопожарной безопасности, на втором – участники переносили ствол РС-50, надевали одежду и снаряжение пожарного, продвигались с рукавной линией, наполненной песком, применяли умение пользоваться порошковым огнетушителем на практике. В рамках третьего этапа участникам необходимо было показать навыки оказания первой помощи при ДТП, а именно: наложение шейного воротника и шины на руку.

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, по итогам соревнований 1 и 3 места заняли команды Мурманского индустриального колледжа, а 2 место – военно-патриотический клуб. Победители и призёры были награждены призами и подарками.

Мероприятие прошло на базе Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания г. Мурманска. Организаторами выступил Мурманский филиал государственной противопожарной службы Мурманской области совместно с Объединением молодёжных центров.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4732050#group=group-2&photo=7