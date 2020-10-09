Участники онлайн-забега атомных городов из Мурманской области пробежали более 1200 километров

АНО «Атом-спорт» подвело итоги уникального спортивного мероприятия – забега атомных городов, посвященного 75-летию отечественной атомной промышленности. Забег проходил в онлайн-формате с 28 по 30 сентября в 38 российских городах расположения предприятий атомной отрасли.

По условиям состязаний работники предприятий «Росатома» могли зарегистрироваться на специальном сайте, получить номер участника, пробежать в своем городе дистанцию не менее 2020 метров, а затем загрузить фотографию с номером и скриншот или ссылку на трек в специальную форму.

В Мурманской области участниками забега стали 363 спортсмена из Полярных Зорь и Мурманска, а общая дистанция, которую преодолели жители Кольского Заполярья, составила 1 млн 276 тысяч 542 метра.

При этом полярнозоринцы Евгений Осипов и Андрей Губайловский по результатам забега вошли в десятку лидеров общего зачёта, преодолев по 20 тысяч 200 метров, что в 10 раз больше минимальной дистанции.

Всего участниками «Забега атомных городов – 2020» стали более 7 тысяч человек, проживающих не только в России, но и, например, в Венгрии, где расположена АЭС «Пакш».

«Забег на титульную дистанцию, впервые состоявшийся в прошлом году в 20 атомных городах России, уже становится традицией и даже приобретает международный масштаб. Мы всемерно поддерживаем эту яркую спортивную и общественную инициативу, позволяющую каждому из нас сделать свой собственный шаг на пути к здоровому образу жизни», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Наградой за участие в забеге станет памятная медаль и оригинальная футболка, которую могут получить абсолютно все спортсмены у кураторов забега из своего города.