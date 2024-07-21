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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 12:00

Участники отраслевой стратсессии регионального Минспорта выдвинули порядка 200 предложений для формирования плана «На Севере – жить!»

В центре управления регионом состоялась финальная отраслевая стратегическая сессия. Эксперты собрались за столами, чтобы обсудить новые идеи для регионального плана «На Севере – жить!», который реализуется в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

В рамках сессии «Бросай курить – вставай на лыжи!» обсуждались предложения по развитию физической культуры и спорта с акцентом на массовый спорт и его доступность для населения. Напомним, что сбор предложений от жителей в стратегический план «На Севере – жить» осуществлялся на портале «Наш Север» и на специально организованных пунктах, а также в ходе стратегических сессий. Всего от жителей Мурманской области поступило порядка 70 тысяч предложений по различным отраслям.

«Целью работы министерства всегда являлось широкое привлечение северян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Объем финансирования отрасли ежегодно увеличивается и только за последние пять лет на блок спорта в регионе было выделено более 10 млрд рублей», – подчеркнула в своем докладе Светлана Наумова.

Министр спорта также отметила, что за последние годы сделан большой прорыв в части развития массового спорта для всех категорий населения. По инициативе губернатора Андрея Чибиса построено и реконструировано 66 спортивных объектов, ежегодно проводится не менее 30 официальных физкультурных мероприятий, в том числе всероссийского уровня, значительно увеличен объем финансирования отрасли спорта, а также проведена огромная работа, направленная на поддержку социально-значимых спортивных проектов.

Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области в рамках действующей народной стратегии «На Севере – жить!» основано, в первую очередь, на принципе соответствия национальным целям и стратегическим задачам, поставленным перед регионами Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Одна из ключевых целей – доведение к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Реализация поставленной цели осуществляется благодаря проекту «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография» и региональному стратегическому плану «На Севере – жить!», через обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп граждан, открытость и доступность информации, создание и модернизацию спортобъектов, развитие профессионального спорта, а также мероприятия, направленные на патриотическое и спортивное воспитание подрастающего поколения. Так, запланированные в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на период с 2019 по 2023 год показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» перевыполнен на 4,3 % и составляет 52,9%, а показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями» на 4,5 % и составляет 59,5%.

Активисты сферы спорта обсудили и выдвинули предложения в обновленный стратегический план «На Севере – жить!». Всего было представлено порядка 200 предложений по развитию детского, школьного и студенческого, молодёжного, дворового массового спорта, военного спорта и массового спорта для лиц старшего возраста.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в ходе стратсессии прозвучали предложения по созданию училища Олимпийского резерва, организации спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ.СЕМЬЯ», организации проведения гонок дронов, созданию информационного спортивного навигатора и цифровых профилей для систематически занимающихся спортом северян и многое другое.

Среди интересных идей – создание центра долголетия, организация спортивных оздоровительных лагерей для спортивных семей и лиц старшего возраста, создание спортивной деревни, организация круглосуточного режима работы доступных залов.

В завершении стратегической сессии Светлана Наумова отметила, что министерству совместно с муниципальными образованиями, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивным сообществом в ближайшие годы предстоит решить очень важные задачи по созданию условий и равных возможностей для всех категорий населения, расширению системы мотивации для старшего поколения, особо уязвимых категорий, насыщению календаря событий, внедрению новых форматов соревнований и укреплению существующих спортивных связей. «Уверена, что совместными усилиями мы обязательно добьемся поставленных целей и неоднократно будем праздновать победы спортивного Заполярья!» – подвела итоги стратегической сессии министр спорта Светлана Наумова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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