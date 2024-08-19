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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 13:00

Участники первого мероприятия-спутника IV Конгресса молодых учёных посетили промышленные предприятия и учреждения Мурманской области

В Мурманской области продолжается первое мероприятие-спутника IV Конгресса молодых учёных. Во второй день, 16 августа, насыщенной программы участники посетили предприятия и учреждения Кольского Заполярья, чтобы на месте познакомиться с процессами в тех отраслях, где они решают практические задачи.

Одно из направлений мероприятия-спутника — переработка месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности. Участники экспертной группы «Геология» посетили обогатительную фабрику Ловозерского горно-обогатительного комбината. Они ознакомились с технологическими процессами извлечения лопарита в концентрат, где основным способом является гравитационный с последующей электрической и магнитной сепарацией.

Экспертам, среди которых исследователи, представители промышленных предприятий и университетов страны, также показали хвостовое хранилище. В настоящее время совместно с АО «Гиредмет» здесь проводятся исследования по вторичной переработке хвостов по доизвлечению мелкой фракции лопарита и попутному получению нефелин-полевошпатового концентрата.

Участники секции «Лавинная безопасность» познакомились с работой спасателей в регионе. Посещение Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России стало один из ключевых элементов программы. Эксперты познакомились с образцами современной техники и снаряжения, используемыми в суровых северных условиях — от беспилотных летательных аппаратов и снегоходов до аварийно-спасательных автомобилей и передвижной барокамеры на базе автомобиля КамАЗ.

Еще одним пунктом программы стало посещение контрольно-спасательного поста «Куэльпорр» в Хибинах. Участники смогли ознакомиться с практическими аспектами работы по обеспечению лавинной безопасности в горных районах Севера. И, безусловно, неизгладимое впечатление на гостей региона оказала красота и самобытность Хибин.

Представители экспертной группы «Судоремонтный кластер» в числе прочих объектов, побывали 35-м судоремонтном заводе. Им показали стройплощадку, где проходит масштабный проект СРЗ по реконструкции и техническом перевооружении двухкамерного сухого дока. Сейчас на объекте выполняются самые сложные и объемные работы, в которых задействована тяжелая спецтехника. На работах в рамках образовательной программы задействованы студенческие строительные отряды.

В рамках знакомства с предприятием участникам также показали причальные сооружения завода, которые ждет большая модернизация. Уже разработана техническая документация и проект по реконструкции самой причальной линии и модернизации причального оборудования. Отдельно будет возведен комплексно-доковый цех.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с 15 по 17 августа Мурманск принимал первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных этого года. Более 70 участников: представители науки, бизнеса, промышленности и региона объединились для продуктивной работы и решения задач экономики в режиме реального времени. 20 - 22 ноября на федеральной территории «Сириус» состоится IV Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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