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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.22 14:45

Участники поискового отряда «Подводник» АО «ММТП» передали в музей находки-свидетельства тяжелейших боёв, которые шли на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны

Участники поискового отряда «Подводник» АО «Мурманский морской торговый порт» передали в адрес ГОБУ МП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи» находки, сделанные в ходе поисковых сезонов на территории Мурманской области. Также обнаруженные свидетельства тяжелейших боёв, которые шли на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передали бойцы отряда «ЗОВ» (ЗАТО Видяево).

«Мы передали находки, сделанные в последние годы на рубеже Западной Лицы, Титовки и в других районах Мурманской области. В этом году мы планируем продолжить поисковую работу», - сказал руководитель отряда «Подводник», слесарь по ремонту автомобилей автохозяйства АО «ММТП» Олег Янковец.

Напомним, отряд «Подводник» АО «ММТП» был создан 22 июня 1980 года. Через отряд прошло не одно поколение поисковиков – более ста человек. В течение двух минувших лет они провели в порядок монумент «Памятник на братской могиле морским десантникам на полуострове Рыбачий», который расположен в труднодоступном месте в самом центре полуострова Рыбачий на горе Переметной. Недавно поисковики АО «ММТП» передали часть своих находок в открытый после капитального ремонта музей «Боевой славы авиаторов Севера» в посёлке Мурмаши. Находки, переданные «Региональному центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи», будут демонстрироваться в ходе реализации областного проекта «Поисковые отряды на страже Памяти», а также в уголках Боевой Славы в учреждениях образования и культуры Мурманской области.

 

Фото: сайт ГОБУ МП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» и пресс-службы АО «ММТП».

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