Участники «ПолитСтарта» регистрируются в предварительном голосовании «Единой России»

Предварительное голосование будет длиться целую неделю – с 20 по 26 мая включительно. Чтобы участвовать в нём в качестве избирателя, необходимо зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU

Вот уже 15 лет партия «Единая Россия» – мощнейшая политическая сила в стране единственная путём открытого и честного предварительного голосования отбирает кандидатов на предстоящие выборы.

Один из участников «ПолитСтарта» – заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Сергей Тян решил также выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России». Он считает, что главное качество мэтра политической сферы – искренность и желание помочь людям.

«Все лекции в рамках «ПолитСтарта» интересные и наполнены практическими знаниями. Как преподаватель, я вижу, что обучающая программа правильно построена, мы слушаем с конспектами и учимся новому», – поделился Сергей Тян.

Региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Дмитрий Шаповалов – ещё один участник «ПолитСтарта». Он также подал документы на участие в предварительном голосовании.

Дмитрий Шаповалов рассказал, что главным стимулом для каждого человека должно быть желание сделать мир лучше, начиная от своего подъезда, заканчивая всей Россией. Неотъемлемая часть его жизни – спорт и любовь к физической культуре у детей – это то, чем активно занимается регкоординатор партпроекта «Детский спорт». Он поделился, чем спорт помогает в работе: «Футбол – это командный вид спорта. Без команды человеку всегда тяжело. Проводя параллель, если ты с детства привык работать в команде, то также и в политической жизни, и в работе это всегда помогает добиваться хорошего результата», – подчеркнул Дмитрий Шаповалов.

До 25 апреля продолжается регистрация кандидатов предварительного голосования «Единой России» на сайте PG.ER.RU

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/uchastniki-politstarta-vstretilis-s-polittehnologami