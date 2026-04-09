Участники проекта «Герои Севера» в рамках заключительного модуля побывали на ключевых предприятиях и в организациях региона

В Мурманской области стартовал четвёртый заключительный образовательный модуль региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Севера», который посвящён технологическому суверенитету государства, современным технологиям управления и цифровизации региональных процессов управления.

В рамках программы участники проекта побывали на ключевых предприятиях и в организациях региона. Самая мощная ветроэлектростанция в мире за полярным кругом - Кольская ВЭС (202 МВт) вышла на 100% установленной мощности 1 марта 2023 года. Поддержку реализации проекта оказало правительство Мурманской области, с которым в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры. В 2021 году инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона. Данный проект был также отмечен почётной наградой «Арктический инвестор» за развитие проектов в сфере устойчивого развития и поддержания экономической активности.

«Герои Севера» неподдельно заинтересовались работой промышленного гиганта, задавали вопросы о мощностях, доле в энергетике региона, эффективности и воздействии на экологию.

«В рамках программы «Герои Севера» мы получаем огромный объём полезной информации, за это большое спасибо организаторам – правительству Мурманской области. Действительно, понимаешь, что в регионе много различных сфер, где ещё необходимо приобретать опыт и знания от квалифицированных наставников, настоящих профессионалов», – отмечает участник проекта Андрей Федосеев.

20 марта в Мурманске начал работу уникальный для России центр научно- технологического творчества «Родина». Он стал следующей точкой большой экскурсии. Центр создан в рамках народной программы «На Севере – жить!» при поддержке компании «НОВАТЭК». Дети и подростки будут получать здесь комплексное образование в сфере науки и технологий, креативных индустрий. Центр разместился в историческом здании знаменитого кинотеатра «Родина» – для этого была проведена масштабная реконструкция.

«Нам интересно понимать, как выстроен образовательный процесс, как обучаются дети в Мурманской области, какие созданы новые площадки. В том числе, как работать с искусственным интеллектом», – говорит Александр Реведжук.

Затем «Герои Севера» отправились в Губернаторский лицей, созданный по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках народной программы «На Севере – жить!». Уникальное учреждение – школа полного дня, которая сочетает фундаментальную научную подготовку с практической работой. Обучение выстроено по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого рабочего места. Программы синхронизированы с курсами Мурманского арктического университета и охватывают три стратегических направления: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

«В команде лицея собран сильный преподавательский состав, - как из Мурманской области, так и учителей, прибывших в регион по кадровой программе «Курс на Север». «Каждый ребенок имеет возможность заниматься робототехникой, фиджитал-спортом, медиа, журналистикой и в военно-патриотическом клубе – это очень здорово, помогает формировать разностороннюю личность», – считает участник программы Алексей Ланцов.

Большая экскурсия – важная часть образовательного модуля. Уже сейчас участники программы в тесном взаимодействии с наставниками и научными руководителями работают над выпускными проектами, защита которых состоится в мае текущего года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565381/#&gid=1&pid=6

