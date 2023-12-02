Участники программы «Гектар Арктики» продолжают оформлять в собственность земельные участки

По итогам второго года реализации программы «Гектар Арктики» в Мурманской области пять жителей Арктического региона оформили земельные участки в собственность.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, в начале 2023 года два земельных участка предоставлены в собственность досрочно - два участника программы получили региональную субсидию «Свой дом в Арктике» и оформили ипотеку на строительство дома.

Ещё три участника программы «Гектар Арктики» завершили строительство жилых домов и получили в собственность земельные участки в октябре и ноябре 2023 года - в с. Ура – Губа, Оленегорске и в районе озёра Канентъявр.

Новые владельцы участков воспользовались региональной программой «Свой Дом» и различными мерами поддержки туризма для организации собственного бизнеса на земельном участке.

Программа «Гектар Арктики» является примером успешного использования механизмов гражданского участия в развитии нашего региона. Благодаря этой программе граждане получают возможность стать активными участниками процесса развития Мурманской области, а также получить земельные участки для строительства жилья и развития бизнеса.

Напоминаем, что на сайте Министерства в разделе «Гектар Арктики» представлена полная, подробная и имеющаяся на сегодняшний момент информация о том, как пройти все этапы программы: от образования земельного участка на портале НаДальнийВосток.рф, до ответов на часто задаваемые вопросы в ходе освоения гектаров.

Кроме того, на сайте «ОсвойГектар.РФ» вы можете изучить лучшие готовые комплексные решения «Мой дом» (строительство жилья), «Моя ферма» (развитие сельского хозяйства) и «Бизнес на гектаре» (предпринимательство).

Фото: https://property.gov-murman.ru/news/506685/#&gid=1&pid=3