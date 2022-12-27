Участники программы «Гектар Арктики» смогут сэкономить на первом этапе освоения земельных участков в Кольском районе

На территории муниципальных образований Кольского района изменился порядок расчёта стоимости за вырубку зелёных насаждений для участников программы «Гектар Арктики».

Так, на территории г.п. Кола снижен ранее установленный понижающий коэффициент с 0.75 до 0.1, а в с.п. Ура-Губа впервые установлен коэффициент в размере 0,75.

Советы депутатов в п.г.т. Мурмаши и Молочный также планируют рассмотреть вопросы установления и снижения понижающих коэффициентов на территории своих муниципальных образований.

Таким образом, граждане смогут сэкономить значительные средства уже на первом этапе освоения своих земельных участков.