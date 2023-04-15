Участники программы «Гектар Арктики» создали первое товарищество собственников недвижимости

Участники программы «Гектар Арктики» первыми в Северо-Западном федеральном округе создали товарищество собственников недвижимого имущества: ТСН «Серебряная Сказка» объединяет 70 землепользователей агломерации «8 км автодороги «Серебрянка».

Такая форма управления позволит принимать совместные решения для развития своей агломерации, облегчит взаимодействие с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями по вопросам, возникающим в процессе освоения земельных участков, а также снизит финансовую нагрузку каждого участника программы в отдельности.

В настоящее время Министерством имущественных отношений Мурманской области рассматривается заявление товарищества об изменении границ земельных участков в целях создания территорий общего пользования.

Фото: https://gov-murman.ru