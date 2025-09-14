Участники программы «Герои Севера» Артём Елисеев и Николай Акмазиков продолжают стажировку в Министерстве строительства Мурманской области

Вместе с и.о. заместителя регионального министра строительства Константином Кудряшовым и генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой они проверили ход работ по реновации ЗАТО в Заозерске. Эта программа инициирована в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» губернатором Андреем Чибисом и поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этом году здесь уже завершён ремонт дорог и снесены два здания, выведенных из эксплуатации, продолжается капитальный ремонт домов и квартир для семей военнослужащих. Кроме того, начат капремонт сетей теплоснабжения и Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака.

«Благодаря реновации ЗАТО город Заозерск заметно преобразился, однако впереди ещё много работы. Проблемы, копившиеся здесь и в других гарнизонах десятилетиями, решить одномоментно нельзя – нужна системная планомерная работа по улучшению качества жизни в таких населённых пунктах. С этого года мы начинаем модернизировать объекты жилищно-коммунального хозяйства, продолжая параллельно менять внутридомовые инженерные сети и утепляя фасады домов», – отметил Константин Кудряшов.

Только в 2025 году в Заозерске запланировано проведение 39 видов строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 22 многоквартирных домов. В 10 домах работы уже завершены, в остальных – продолжаются.

«Специфика капитального ремонта домов в военных гарнизонах – их удручающее состояние. Почти все объекты сложные, однако подрядчики вместе с нашими специалистами справляются со всеми трудностями и большим объёмом работ», – подчеркнула Юлия Барсукова.

Продолжается и приведение в порядок социальных объектов. Так, в Заозёрске в этом году начались работы по преображению Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака. Перед подрядчиком стоит задача капитально отремонтировать внутренние помещения, кровлю и фасад, а также сделать гидроизоляцию фундамента. Рабочие уже демонтировали во внутренних помещениях старую отделку и оборудование, смонтировали новую систему отопления и приступили к заливке полов. Продолжается капитальный ремонт кровли, завершаются работы по гидроизоляции фундамента. Окончание работ запланировано на 2026 год.

«Я, как житель ЗАТО, хочу сказать спасибо главе региона Андрею Владимировичу Чибису за то, что обратил внимание на проблемы военных гарнизонов. Конечно, служить Родине гораздо спокойнее, когда знаешь, что о твоей семье позаботятся», – поделился впечатлениями Артём Елисеев.

Коллегу поддержал и Николай Акмазиков: «Масштаб программы реновации ЗАТО впечатляет. Однозначно, жизнь в военных гарнизонах меняется к лучшему».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553372/#&gid=1&pid=9