Участники программы «Герои Севера» начинают стажировку в областном правительстве и органах местного самоуправления

Вчера на совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис объявил о начале стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награжденные государственными наградами за мужество и отвагу, — приступили к работе в органах власти региона.

«Мы с вами уже не первый раз встречаемся, буквально на прошлой неделе обсуждали разные темы в рамках образовательного модуля. Искренне рад видеть вас здесь в режиме активного участия в процессах управления нашей области. Добро пожаловать и активно вливайтесь в эту работу!», — обратился к участникам Андрей Чибис.

Программа включает практическую стажировку в правительстве Мурманской области и органах местного самоуправления, где участники познакомятся с ключевыми направлениями работы и получат опыт принятия управленческих решений. Каждый герой будет работать вместе с опытным наставником из числа членов регионального правительства, глав муниципалитетов и руководителей предприятий.

Ранее участники уже прошли командообразующий блок программы с тренингами, экскурсиями и патриотическими мероприятиями, а также завершили первый образовательный модуль, который нацелен на получение знаний о государственном управлении и личностный рост бойцов.

Напомним, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о расширении федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области. Программа стартовала 23 февраля 2025 года и призвана обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Обучение участников продлится до мая 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/543147/?sphrase_id=7024271#&gid=1&pid=1