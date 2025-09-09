Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 09:30

Участники программы «Герои Севера» начинают стажировку в областном правительстве и органах местного самоуправления

Вчера на совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис объявил о начале стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награжденные государственными наградами за мужество и отвагу, — приступили к работе в органах власти региона.

«Мы с вами уже не первый раз встречаемся, буквально на прошлой неделе обсуждали разные темы в рамках образовательного модуля. Искренне рад видеть вас здесь в режиме активного участия в процессах управления нашей области. Добро пожаловать и активно вливайтесь в эту работу!», — обратился к участникам Андрей Чибис.

Программа включает практическую стажировку в правительстве Мурманской области и органах местного самоуправления, где участники познакомятся с ключевыми направлениями работы и получат опыт принятия управленческих решений. Каждый герой будет работать вместе с опытным наставником из числа членов регионального правительства, глав муниципалитетов и руководителей предприятий.

Ранее участники уже прошли командообразующий блок программы с тренингами, экскурсиями и патриотическими мероприятиями, а также завершили первый образовательный модуль, который нацелен на получение знаний о государственном управлении и личностный рост бойцов.

Напомним, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о расширении федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области. Программа стартовала 23 февраля 2025 года и призвана обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Обучение участников продлится до мая 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/543147/?sphrase_id=7024271#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»