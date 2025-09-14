Участники программы «Герои Севера» ознакомились с работой региональных предприятий

В региональном правительстве продолжаются стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награждённые государственными наградами за мужество и отвагу.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области начал стажировку Ярослав Мельник, участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, медалью Суворова и другими наградами. Также продолжает стажироваться Сергей Гундарев.

Участники программы посетили диспетчерскую службу Государственного областного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области («Мурманскавтодор»), ознакомились с системой электронного журнала обращений, единого для подрядчиков и организации. Здесь фиксируются все запросы, а подрядчики сообщают о выполненных работах. Участники увидели мониторинг работы техники на экранах и обсудили самые распространенные обращения, поступающие в диспетчерскую службу.

Далее Сергей Геннадьевич и Ярослав Георгиевич совершили визит на старейшее предприятие Мурманска – АО «Электротранспорт». Они осмотрели участки депо, где обслуживаются и ремонтируются троллейбусы, а также познакомились с богатой историей предприятия в музее, где представлено множество уникальных экспонатов.

