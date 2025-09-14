Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатациюГрузооборот порта Мурманск за 8 месяцев 2025 года сократился на 10,6%
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.25 14:00

Участники программы «Герои Севера» ознакомились с работой региональных предприятий

В региональном правительстве продолжаются стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награждённые государственными наградами за мужество и отвагу.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области начал стажировку Ярослав Мельник, участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, медалью Суворова и другими наградами. Также продолжает стажироваться Сергей Гундарев.

Участники программы посетили диспетчерскую службу Государственного областного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области («Мурманскавтодор»), ознакомились с системой электронного журнала обращений, единого для подрядчиков и организации. Здесь фиксируются все запросы, а подрядчики сообщают о выполненных работах. Участники увидели мониторинг работы техники на экранах и обсудили самые распространенные обращения, поступающие в диспетчерскую службу.

Далее Сергей Геннадьевич и Ярослав Георгиевич совершили визит на старейшее предприятие Мурманска – АО «Электротранспорт». Они осмотрели участки депо, где обслуживаются и ремонтируются троллейбусы, а также познакомились с богатой историей предприятия в музее, где представлено множество уникальных экспонатов.

 

 

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
